الذهب يستقر في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولارًا للأونصة

استقر الذهب اليوم؛ إذ يترقب المستثمرون مجموعةً من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.