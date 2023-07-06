الذهب يستقر في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولارًا للأونصة

استقر الذهب اليوم؛ إذ يترقب المستثمرون مجموعةً من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وبحلول الساعة (02:41) بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولارًا للأوقية "الأونصة"؛ في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1925.00 دولار بحسب "رويترز".
والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية؛ لأن ارتفاعه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه وافق على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يونيو لكسب الوقت وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.
ويراقب المتعاملون أيضًا -عن كثب- التطورات فيما يخص القيود الصينية على تصدير معدنين مهمين في صناعة أشباه الموصلات، قبل زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بكين اليوم الخميس.