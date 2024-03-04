الذهب عند ذروة 3 أشهر وسط توقعات بخفض "الفيدرالي" الفائدة في يونيو

وفي التفاصيل، بحلول الساعة 19:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.58 بالمئة إلى 2115.58 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من ديسمبر، عندما بلغ أعلى مستوياته عند 2135.40 دولار، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.31 بالمئة إلى 2123.20 دولار للأونصة.