الذهب عند ذروة 3 أشهر وسط توقعات بخفض "الفيدرالي" الفائدة في يونيو

صعدت أسعار الذهب، الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.
وفي التفاصيل، بحلول الساعة 19:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.58 بالمئة إلى 2115.58 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من ديسمبر، عندما بلغ أعلى مستوياته عند 2135.40 دولار، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.31 بالمئة إلى 2123.20 دولار للأونصة.
وزادت أسعار الذهب نحو 50 دولارًا الأسبوع الماضي في ظل تحقيق جميع المكاسب بلا استثناء في اليومين الأخيرين منه على خلفية البيانات الضعيفة بشأن الإنفاق في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة وتراجع الضغوط بشأن الأسعار بحسب مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ووفقًا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، تتوقع الأسواق حاليًا احتمالاً نسبته 71 بالمئة لخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 894.10 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 949.50 دولار، بينما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.47 دولار.