أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى لها منذ أربعة أسابيع

تراجعت أسعار الذهب اليوم، لأدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أسابيع، في الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار بعد بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع، والتي أثارت المخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.