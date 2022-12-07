غرفة جدة تُطلق 10 خدمات إلكترونية جديدة لخدمة أكثر من 160 ألف مشترك

وتتركز هذه الخدمات الإلكترونية النوعية في خدمة طلب التحكيم، وطلب التوفيق في الخلافات التجارية، وطلب الاستشارات القانونية، وخدمة تسجيل الأسر المنتجة، وتسجيل رواد الأعمال، وتسجيل مشاركة التطوع، وتسجيل مبادرة مجتمعية، وتسجيل الموردين، وطلب التدريب الأكاديمي بغرفة جدة، وطلب التوظيف، إلى جانب خدمة تقديم مزايا وعروض لغرفة جدة.