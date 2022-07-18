أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وبرنت يُتداول عند 102.59 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات في الأسواق العالمية؛ مما عوّض المخاوف بشأن الركود واحتمال حدوث إغلاق جديد في الصين مرتبط بفيروس "كوفيد-19".
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" السبت: إنها عقدت اجتماعات مثمرة بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي مع مجموعة من الدول على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين.
وحسب ما نقلته "بلومبرج"، قال رئيس الوزراء الليبي "عبدالحميد الدبيبة": إن صادرات البلاد في طريقها للاستئناف الكامل بعد أشهر من الانقطاعات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.34% أو بنحو 1.36 دولار إلى 102.59 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:16 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي لها في حوالى شهر.
كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.08% أو 1.06 دولار إلى 98.65 دولارًا للبرميل، واقتربت في وقت سابق من الجلسة، من 99 دولارًا، بعدما انخفضت بحوالى 7% خلال الأسبوع الماضي.