أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وبرنت يُتداول عند 102.59 دولارًا للبرميل

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.08% أو 1.06 دولار إلى 98.65 دولارًا للبرميل، واقتربت في وقت سابق من الجلسة، من 99 دولارًا، بعدما انخفضت بحوالى 7% خلال الأسبوع الماضي.