سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11780.41 نقطة

وكانت أسهم شركات سلوشنز، وأنابيب، وجبل عمر، وتكافل الراجحي، وتعليم ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليجية العامة، والأمار، ومجموعة صافولا، والإعادة السعودية، وجاكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.67% و 2.58%.