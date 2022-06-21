81 مليارًا حجم التبادل التجاري خلال 6 أعوام.. علاقات اقتصادية متينة بين السعودية والأردن

هذا الارتفاع الضخم في التبادل التجاري لم يكن من فراغ؛ فقد كان نتيجة تخطيط قيادات البلدين، وفي إطار التعاون الاستثماري المشترك.. فخلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للأردن في عام 2017 تم إعلان إنشاء شركة صندوق الاستثمارات السعودي الأردني برأسمال بلغ ثلاثة مليارات دولار، وأطلقت الشركة مشروعًا للرعاية الصحية، يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 400 مليون دولار، ويتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير، و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.