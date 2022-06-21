81 مليارًا حجم التبادل التجاري خلال 6 أعوام.. علاقات اقتصادية متينة بين السعودية والأردن

تأتي زيارة سمو ولي العهد إلى المملكة الأردنية الهاشمية تأكيدًا لتعميق وتعزيز علاقات السعودية مع الدول العربية، وما تمثله العلاقات الأخوية مع مملكة الأردن، التي كانت –وما زالت- ترتبط بروابط الأخوة والصداقة والدين واللغة.
على الجانب الاقتصادي تطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ إذ تجاوز حجم الاستثمارات السعودية في الأردن 13 مليار دولار في قطاعات: النقل، والبنية التحتية، والطاقة، والقطاعَين المالي والتجاري، وقطاع الإنشاءات السياحية. وفي المقابل بلغ حجم الاستثمارات الأردنية في السعودية 5.84 مليار دولار، تشمل قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد، والمعلومات والاتصالات. هذه الاستثمارات الضخمة تؤكد الثقة بين البلدين على المستويَين الرسمي والشعبي.
وتحتل السعودية المرتبة الثانية بوصفها شريكًا تجاريًّا لصادرات الأردن، والمرتبة الثالثة بوصفها شريكًا تجاريًّا لواردات الأردن. وتشمل مجالات التعاون بين البلدين قطاعات: النقل والخدمات والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية في 2021 حاجز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
هذا الارتفاع الضخم في التبادل التجاري لم يكن من فراغ؛ فقد كان نتيجة تخطيط قيادات البلدين، وفي إطار التعاون الاستثماري المشترك.. فخلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للأردن في عام 2017 تم إعلان إنشاء شركة صندوق الاستثمارات السعودي الأردني برأسمال بلغ ثلاثة مليارات دولار، وأطلقت الشركة مشروعًا للرعاية الصحية، يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 400 مليون دولار، ويتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير، و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.