للعام الثالث على التوالي .. "stc" أعلى سمة تجارية قيمةً بقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط

تأتي هذه النتيجة تأكيداً لنجاح المجموعة في خطط التوسع والنمو التي تبنتها منذ إطلاق إستراتيجية "تجرأ Dare" في عام 2017، حيث تضاعفت قيمة السمة التجارية للمجموعة بنسبة 100% خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ ارتفعت من 6.2 مليار دولار في 2017 إلى 12.3 مليار دولار في 2022، وذلك من خلال التركيز على الأداء والاستمرار في النمو والتوسع لتحافظ على مكانتها الريادية وتعزّز من قوة سمتها التجارية في المملكة والشرق الأوسط.