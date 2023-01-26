خام برنت يستقر في تعاملات الخميس.. أعلى من 86 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ظل ضعف الدولار، واستمرار تقييم المستثمرين لتوقعات الطلب في الصين.
وذكرت الصين أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" والحالات الحرجة بالمستشفيات يعد حاليًا منخفضًا 70% عن مستويات الذروة المسجلة في أوائل يناير، وهو أمر إيجابي قد يساعد في تعافي استهلاك الوقود في البلاد.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ارتفاع المخزونات بمقدار نصف مليون برميل في الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من أنها زيادة أقل من المتوقعة، إلا أن مخزونات الخام وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس عند 86.15 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:54 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة طفيفة 0.26% أو 21 سنتًا عند 80.36 دولار للبرميل.