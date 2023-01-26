خام برنت يستقر في تعاملات الخميس.. أعلى من 86 دولارًا للبرميل

وذكرت الصين أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" والحالات الحرجة بالمستشفيات يعد حاليًا منخفضًا 70% عن مستويات الذروة المسجلة في أوائل يناير، وهو أمر إيجابي قد يساعد في تعافي استهلاك الوقود في البلاد.