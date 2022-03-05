8.5 مليارات دولار.. العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية منذ 8 سنوات

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم السبت: إن "الوزارة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية وتذبذب الأسواق النفطية العالمية وتقييد الإنتاج الوطني ضمن اتفاق أوبك بلاس؛ تمكنت من تحقيق معدل تصديري يومي بلغ نحو (3.314) مليون برميل، وبإيرادات مالية بلغت أكثر من (8.5) مليارات دولار، وهي الأعلى منذ ثمانية أعوام".