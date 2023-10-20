"القحطاني": اهتمام ولي العهد بالقطاع الصناعي جذب الشركات العالمية للاستثمار المحلي

وفي التفاصيل، أوضح "القحطاني"، أن نمو السوق الصناعي والتشريعات التي يحظى بها يشكل قوة جاذبة للاستثمار الأجنبي مع تكامل الجهود من صندوق التنمية الصناعي الذي يشجع المستثمر المحلي على الاستثمار ويقدم الفرص المتاحة لهم لمواكبة الحراك الصناعي غير المسبوق في السعودية.