ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 84.63 دولار للبرميل

وأعلنت الصين أنها لن تُخضع المسافرين الوافدين إلى الحجر الصحي اعتباراً من أوائل يناير، وبذلك تنهي التدابير التي اتخذتها بكين أخيراً الجزء الأكبر من الإجراءات المقيدة التي فرضتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بموجب سياسة "صفر كوفيد".