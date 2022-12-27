ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 84.63 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء بدعم من اتخاذ الصين مزيداً من الخطوات نحو تخفيف سياستها الصارمة "صفر كوفيد".
وأعلنت الصين أنها لن تُخضع المسافرين الوافدين إلى الحجر الصحي اعتباراً من أوائل يناير، وبذلك تنهي التدابير التي اتخذتها بكين أخيراً الجزء الأكبر من الإجراءات المقيدة التي فرضتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بموجب سياسة "صفر كوفيد".
أما في الولايات المتحدة، أجبر الطقس القاسي أكبر مصفاتي تكرير في البلاد "موتيفا بورت آرثر" و"ماراثون جالفستون باي" على التوقف عن إنتاج البنزين والديزل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.85% أو 71 سنتاً إلى 84.63 دولار للبرميل، في الساعة 08:58 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.83% أو 66 سنتاً عند 80.22 دولار للبرميل.
هذا وتتجه أسعار النفط لإنهاء 2021 بمكاسب طفيفة بعد تعرُّض السوق للضرر هذا العام بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي، وأخيراً مع موجة من الإصابات بفيروس "كوفيد-19" في الصين مع تخفيف القيود.