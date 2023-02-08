"القصبي" يكشف عن تنفيذ أكثر من 700 إصلاح لتعزيز تنافسية المملكة عالميًّا

وهدفت الورشة، التي نظمها أمس في نيويورك المركز، بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية، والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، في مقر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"؛ حضرها خبراء وممثّلو 70 دولة مشاركة في أعمال الدورة الـ77 لاجتماع الفريق العامل الثاني المعني بتسوية المنازعات لدى لجنة "الأونسيترال"؛ إلى تعريف الوفود المشارِكة في أعمال دورة "الأونسيترال" ومكاتب المحاماة والمهتمين وقطاع الأعمال بمستجدات البيئة التشريعية في المملكة، وتطوّرات المنظومة القضائية؛ ومنها آليات حلّ النزاعات، وبدائل تسويتها التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.