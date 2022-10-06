"جولدمان ساكس" يرفع توقعاته لأسعار النفط بعد قرار "أوبك+"

وفي مقابلة مع "بلومبرج"، صرّح رئيس قسم أبحاث الطاقة "دامين كورفالين" قائلًا: كل التطورات التي شهدناها على جانب العرض في هذه المرحلة تمهّد الطريق لما نعتقد أنه سيكون أسعارًا أعلى في نهاية هذا العام.