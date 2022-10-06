"جولدمان ساكس" يرفع توقعاته لأسعار النفط بعد قرار "أوبك+"

رفع محللو النفط لدى بنك "جولدمان ساكس"، توقعاتهم لأسعار خام برنت في الربع الرابع بمقدار 10 دولارات، إلى 110 دولارات للبرميل؛ وذلك بعد قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج.
وفي مقابلة مع "بلومبرج"، صرّح رئيس قسم أبحاث الطاقة "دامين كورفالين" قائلًا: كل التطورات التي شهدناها على جانب العرض في هذه المرحلة تمهّد الطريق لما نعتقد أنه سيكون أسعارًا أعلى في نهاية هذا العام.
وفي الوقت نفسه، ذكر محللو "يو بي إس" في مذكرةٍ، أن سوق النفط من المتوقع أن تشهد المزيد من التشديد، وأن خام برنت قد يرتفع أعلى 100 دولار خلال الأرباع السنوية المقبلة.
وأشاروا إلى العوامل التي تضغط على السوق، والتي تشمل: خفض "أوبك+" للإنتاج، مع الحظر الأوروبي على واردات الخام الروسية، والنهاية المحتملة لإصدارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من احتياطيات النفط الاستراتيجية، وزيادة الطلب مع التحول من الغاز إلى النفط هذا الشتاء.
وذلك بعدما قررت "أوبك+" في اجتماعها في فيينا أمس، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًّا بداية من نوفمبر.