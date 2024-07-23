سوق الأسهم اليوم.. تداولات قيمتها 6.8 مليارات ريال لـ296 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا "69.22" نقطة ليقفل عند مستوى "12105.54" نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها "6.8" مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 296 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 173 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: سمو، والمملكة، وتوبي، والنايفات، واتحاد الخليج الأهلية؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: مياهنا، ونماء الكيميائية، وجدوى ريت السعودية، ورسن، ورعاية؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "9.89%" و"6.82%".
وكانت أسهم شركات: سماسكو، وأرامكو السعودية، ومهارة، والصناعة الكهربائية، ومياهنا؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سماسكو، ومياهنا، وأرامكو السعودية، وفقيه الطبية، والأهلي؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا "123.53" نقطة ليقفل عند مستوى "26164.00" نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونَي سهم.