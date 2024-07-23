سوق الأسهم اليوم.. تداولات قيمتها 6.8 مليارات ريال لـ296 مليون سهم

وكانت أسهم شركات: سمو، والمملكة، وتوبي، والنايفات، واتحاد الخليج الأهلية؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: مياهنا، ونماء الكيميائية، وجدوى ريت السعودية، ورسن، ورعاية؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "9.89%" و"6.82%".