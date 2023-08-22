مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11377 نقطة

وكانت أسهم شركات ثمار، والتطويرية الغذائية، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراعي، والبحر الأحمر، والأسماك، وأسترا الصناعية، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.15%.