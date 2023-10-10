الذهب يواصل الارتفاع إلى 1862.80 دولارًا للأوقية

وبحلول الساعة 03:14 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1862.80 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1876.90 دولارًا.