أسعار الذهب ترتفع إلى 1831.43 دولار للأونصة

وسجل المعدن النفيس في فبراير أسوأ شهر له منذ يونيو 2021 بعد سلسلة من البيانات الأميركية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل؛ ما أثار المخاوف من أن يواصل "الفيدرالي الأميركي" رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.