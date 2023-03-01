أسعار الذهب ترتفع إلى 1831.43 دولار للأونصة

واصلت أسعار الذهب الصعود للجلسة الثالثة الأربعاء 1 مارس مع تراجع الدولار، ومع ذلك تسبّبت المخاوف من زيادات أسعار الفائدة الأميركية على خلفية التضخم المرتفع على مستوى العالم في كبح المكاسب.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1831.43 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش.
كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1838.90 دولار.
وسجل المعدن النفيس في فبراير أسوأ شهر له منذ يونيو 2021 بعد سلسلة من البيانات الأميركية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل؛ ما أثار المخاوف من أن يواصل "الفيدرالي الأميركي" رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.
وهبط مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8%، إلى 21.09 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.4% إلى 955.89 دولار، وكذلك ارتفع البلاديوم 2% إلى 1445.03 دولار.