مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10269 نقطة

وكانت أسهم شركات: الوطنية، وتنمية، وجي آي جي، والتطويرية الغذائية، وسابتكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تهامة، ودار الأركان، والعربي، وسينومي ريتيل، والاستثمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.33 % و9.41 %.