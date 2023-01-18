مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10664 نقطة

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، ودور، وكيمانول، وتشب، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الإنماء، وإسمنت القصيم، ومجموعة تداول، والأهلي، والعربي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.41% و 4.05%.