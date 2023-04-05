عند 10920 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات: تهامة، وسدافكو، وحلواني إخواني، ومسك، وعناية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سليمان الحبيب، وسلوشنز، وسينومي سنترز، والباحة، وأسواق المزعة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و5.24%.