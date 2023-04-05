"بومبيدو" الفرنسي للفنون يعلن إنشاء فرع في المملكة

أعلن مركز بومبيدو الفرنسي الشهير للفنون عن خطط إنشاء فرع للمتحف في المملكة العربية السعودية.
ووفقًا لموقع "غلوبال كونستركشن ريفيو" الإخباري، سيتم افتتاح المتحف الفرنسي الشهير في مدينة العلا السعودية، وسيتم تدريب الموظفين السعوديين من قبل المركز.
وتأتي هذه الخطط ضمن استراتيجية مركز بومبيدو لتوسيع نطاق عمله، وتقديم مجموعة متنوعة من الفنون والثقافات للجمهور حول العالم، حيث يمتلك المركز أهم مجموعة فن حديث ومعاصر في أوروبا، ويتواكب الفن التشكيليّ مع التصميم والهندسة المعمارية والتصوير والوسائط الإعلامية الجديدة.
ويضم المركز أكثر من 70 ألف عمل فني، ويقدم كل عام ما يقارب عشرين معرضًا لفنان معين أو لموضوع معين.
وفي شهر مارس الماضي، اختتمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة وهيئة المتاحف، ورشة عمل بينهما تحت عنوان "المتاحف ودورها في مجتمعاتنا"، التي استمرت لمدة خمسة أيام بتنظيم من المتحف الوطني السعودي.
ويعد إنشاء فرع لمركز بومبيدو في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين، وتعزيز الفرص الثقافية والتعليمية للجمهور.