"بومبيدو" الفرنسي للفنون يعلن إنشاء فرع في المملكة

وتأتي هذه الخطط ضمن استراتيجية مركز بومبيدو لتوسيع نطاق عمله، وتقديم مجموعة متنوعة من الفنون والثقافات للجمهور حول العالم، حيث يمتلك المركز أهم مجموعة فن حديث ومعاصر في أوروبا، ويتواكب الفن التشكيليّ مع التصميم والهندسة المعمارية والتصوير والوسائط الإعلامية الجديدة.