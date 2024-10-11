اقتنصت فرصة تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع وتأخذ معها المعادن النفيسة

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 31.41 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 979.20 دولارًا. ويتجه المعدنان إلى تكبد خسائر أسبوعية، فيما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1071 دولارًا، وصعد نحو ستة بالمئة منذ بداية الأسبوع.