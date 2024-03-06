عند 12561 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا اليوم

وكانت أسهم شركات: الوطنية، والخدمات الأرضية، وتكافل الراجحي، وولاء، والخريف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساسكو، وأنابيب السعودية، والعربية، ونادك، والسعودي الألماني الصحية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.67%.