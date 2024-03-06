عند 12561 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا اليوم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 91.75 نقطة ليقفل عند مستوى 12561.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 343 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 166 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الوطنية، والخدمات الأرضية، وتكافل الراجحي، وولاء، والخريف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساسكو، وأنابيب السعودية، والعربية، ونادك، والسعودي الألماني الصحية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.67%.
وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وباتك، وزين السعودية، وصدر هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، وأرامكو السعودية، وسال، وعذيب للاتصالات، وأفالون فارما هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 138.26 نقطة، ليقفل عند مستوى 26573.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 157 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.