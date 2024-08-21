تراجع أسعار النفط بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية، الأسبوع الماضي، بنحو 347 ألف برميل، بحسب مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء.. لكن المصادر أفادت بأن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 1.043 مليون برميل، ونواتج التقطير بواقع 2.247 مليون برميل.