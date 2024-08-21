تراجع أسعار النفط بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل تقديرات تظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وتوقعات بانحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد جولة للوسطاء في المنطقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:40 بتوقيت جرينتش.
وهبط خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 12 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 73.05 دولار للبرميل.
وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية، الأسبوع الماضي، بنحو 347 ألف برميل، بحسب مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء.. لكن المصادر أفادت بأن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 1.043 مليون برميل، ونواتج التقطير بواقع 2.247 مليون برميل.
والولايات المتحدة هي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، وتشير المخزونات المتزايدة إلى فائضٍ في المعروض قد يهبط بالأسعار.