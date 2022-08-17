مؤشر الأسهم يغلق مرتفعًا عند 12646 نقطة

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وتكافل الراجحي، والحكير، ومجموعة الحكير، وعلم الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، ووفرة، وبحر العرب، والخزف السعودي، وتنمية الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.95%.