أسعار النفط ترتفع إلى 90.72 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات من قطاع الطاقة، أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد هبطت الأسبوع الماضي؛ مما يعكس تراجع الإمدادات حتى قبل تمديد التخفيضات الطوعية من السعودية وروسيا.