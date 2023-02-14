مع ترقب الأسواق للبيانات الأمريكية.. برنت يتراجع عند 86.10 دولارات للبرميل

وتتوجه الأنظار نحو تقرير "أوبك" الشهري الذي سيصدر لاحقًا اليوم، وقد يقدم رؤية أكثر وضوحًا للمستثمرين حول نظرة المنظمة لاتجاهات العرض والطلب في 2023.