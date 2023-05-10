مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11293 نقطة

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، ونقي، والجزيرة ريت، والتصنيع، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الشرقية للتنمية، وكهرباء السعودية، وتهامة، وأميانتيت، وتكوين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و8.14%.