للجلسة الثانية.. أسعار النفط تنخفض عند 80.68 دولار للبرميل

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات، اليوم الثلاثاء، بعدما هبط على مدى ثلاثة أيام متصلة، وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الجلسة في نحو شهر أمس الإثنين.