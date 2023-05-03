وزير الطاقة يشارك في اجتماع حول الهيدروجين ويجتمع بعددٍ من المسؤولين الألمان

نظمت وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والعمل المناخي الألمانية أمس الأربعاء اجتماع طاولة مستديرة، وذلك في إطار زيارة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتفصيلاً، ترأس وزير الطاقة الجانب السعودي في هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن صندوق الاستثمارات العامة، وعدد من شركات منظومة الطاقة، وحضره من الجانب الألماني نائب المستشار وزير الاقتصاد والعمل المناخي روبرت هابيك، وعدد من الشركات الألمانية الكبرى العاملة في مجال الطاقة.
وشملت الموضوعات التي ناقشها الاجتماع؛ التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة النظيفة، والهيدروجين، والتعامل مع الانبعاثات، من خلال مشروعات التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه، ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
ونظمت وزارة الطاقة في مستهل هذه الزيارة "يوم الطاقة السعودي الألماني"، الذي شاركت فيه أكثر من 120 شركة سعودية وألمانية تعمل في مجالات الطاقة.
والتقى وزير الطاقة خلال الزيارة، رئيس المستشارية الاتحادية، الوزير الاتحادي للمهمات الخاصة وولفغانغ شميدت، ومعالي وزير الدولة في المستشارية الاتحادية، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الأوروبية الدكتور يورغ كوكيس، بحضور معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، المبعوث لشؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجُبير.
وبحث الوزير خلال الاجتماع تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، وعلى الأخص في مجال الطاقة.
كذلك اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بوزيرة الدولة، المبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية جينيفر مورجان، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، المبعوث لشؤون المناخ، وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في مجال العمل المناخي، والتحضير لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغيّر المناخي (COP28) الذي سينعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية العام الجاري.