وزير الطاقة يشارك في اجتماع حول الهيدروجين ويجتمع بعددٍ من المسؤولين الألمان

كذلك اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بوزيرة الدولة، المبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية جينيفر مورجان، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، المبعوث لشؤون المناخ، وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في مجال العمل المناخي، والتحضير لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغيّر المناخي (COP28) الذي سينعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية العام الجاري.