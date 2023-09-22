ارتفاع أسعار الذهب رغم ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، رغم ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 1923.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضاً بنسبة 0.2 في المئة إلى 1943.10 دولار.
وحقّقت أسعار الفضة في المعاملات الفورية مكاسب بنسبة 0.4 في المئة، لتصل إلى 23.47 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين بنسبة 0.7 في المئة، ليصل إلى 925.77 دولار، وقفز البلاديوم بنسبة 0.8 في المئة، مسجلاً 1272.85 دولار.