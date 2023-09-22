ارتفاع أسعار الذهب رغم ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وحقّقت أسعار الفضة في المعاملات الفورية مكاسب بنسبة 0.4 في المئة، لتصل إلى 23.47 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين بنسبة 0.7 في المئة، ليصل إلى 925.77 دولار، وقفز البلاديوم بنسبة 0.8 في المئة، مسجلاً 1272.85 دولار.