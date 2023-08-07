عند 11271 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 79.54 نقطة ليقفل عند مستوى 11271.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 271 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 161 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الاتحاد، وولاء، والدريس، واتحاد الخليج الأهلية، والعالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، والتموين، والوطنية للتعليم، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 9.99% .
وكانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية, بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ولوبريف، والراجحي، والنهدي، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 939.02 نقطة ليقفل عند مستوى 23643.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليونين و900 ألف سهم.