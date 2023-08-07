عند 11271 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات الاتحاد، وولاء، والدريس، واتحاد الخليج الأهلية، والعالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، والتموين، والوطنية للتعليم، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 9.99% .