ملتقى الأعمال السعودي الإيرلندي يبحث التعاون في "الطيران والموارد البشرية"

نظّم اتحاد الغرف السعودية بمقره في الرياض اليوم، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإيرلندي، بمشاركة وزير الدولة بوزارة المشاريع والتجارة والتوظيف بجمهورية إيرلندا نيل ريتشموند، ورئيس الاتحاد حسن بن معجب، وسفير إيرلندا لدى المملكة جيري كننغهام.
وعُقِد اللقاء بمشاركة أكثر من (80) من ممثلي الشركات السعودية والإيرلندية، واستعراض فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في قطاع الطيران والموارد البشرية؛ حيث تتميز إيرلندا بخبرة كبيرة في الطيران والفضاء الجوي، كما تُعَد مركزًا عالميًّا لتميز المواهب والخبرات البشرية بمختلف القطاعات.
وقال وزير الدولة بوزارة المشاريع والتجارة والتوظيف الإيرلندي نيل ريتشموند: العلاقات الإيرلندية السعودية تمرّ بأفضل أوقاتها على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي، وأن الشركات الإيرلندية تتطلع للفرص الاستثمارية بالسوق السعودي.
ودعا الشركات السعودية للاستثمار في بلاده واستكشاف الفرص فيها؛ مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 أحدثت تأثيرًا إيجابيًّا على المملكة والعالم؛ منوهًا بفرص التعاون الكبيرة بين البلدين في قطاع البنية التحتية للطيران والمطارات.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي: "إن رؤية المملكة 2030 ومشروع إيرلندا 2040 يفتحان آفاقًا واعدة للتكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عادًّا تشكيل اللجنة السعودية الإيرلندية ومجلس الأعمال السعودي الإيرلندي من بين أهم التطورات.
وأكد أهمية وضع استراتيجية متكاملة تتضمن الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة بالبلدين؛ عادًّا ضَعف حجم التبادل التجاري بين المملكة وإيرلندا مؤشرًا على وجود فرص تجارية كامنة يجب استثمارها.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإيرلندا بلغ نحو 5.3 مليارات ريال في العام 2022؛ منها 75 مليون ريال صادرات سعودية و5.2 مليار ريال واردات إيرلندية.