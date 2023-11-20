ملتقى الأعمال السعودي الإيرلندي يبحث التعاون في "الطيران والموارد البشرية"

وعُقِد اللقاء بمشاركة أكثر من (80) من ممثلي الشركات السعودية والإيرلندية، واستعراض فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في قطاع الطيران والموارد البشرية؛ حيث تتميز إيرلندا بخبرة كبيرة في الطيران والفضاء الجوي، كما تُعَد مركزًا عالميًّا لتميز المواهب والخبرات البشرية بمختلف القطاعات.