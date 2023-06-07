الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي تُفَاقِم الأزمة.. النفط يواصل خسائره

ووفق "رويترز" نقلت مصادر في السوق، الثلاثاء، عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 2.4 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو.