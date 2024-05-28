الهيئة السعودية للبحر الأحمر تُسلم أول رخصة لوكيل ملاحي سياحي لسفن "الكروز"

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات الهيئة المتسارعة لبناء قطاع سياحي ساحلي واعد، وكذلك في إطار مهامها المتضمنة إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم أنشطة السياحة الساحلية والأعمال المتعلقة بها في النطاق الجغرافي، والتي من شأنها أن تسهم في تمكين الراغبين بممارسة هذه الأنشطة وتشجيع الممارسين لها، وجذب ودعم المستثمرين والمشاريع في قطاع السياحة الساحلية.