مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11017 نقطة

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، والباحة، ونقي، وصادرات، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الآمار، والاستثمار، وإسمنت ينبع، وإسمنت الشرقية، وأسلاك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 2.34%.