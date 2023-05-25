بعد 3 أيام من الارتفاع.. خام برنت يستقر عند 78.33 دولارًا للبرميل

وذلك مع استمرار المخاوف بشأن أزمة سقف الديْن الأمريكي وعواقبها على الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة، وذكرت وكالة "فيتش" أمس الأربعاء أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للبلاد؛ مما يعكس التوترات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة.