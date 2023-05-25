بعد 3 أيام من الارتفاع.. خام برنت يستقر عند 78.33 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعد ثلاثة أيام من المكاسب، مع التراجع الحاد للمخزونات الأمريكية، واستمرار المخاوف بشأن سقف الديْن الأمريكي.
وذلك مع استمرار المخاوف بشأن أزمة سقف الديْن الأمريكي وعواقبها على الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة، وذكرت وكالة "فيتش" أمس الأربعاء أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للبلاد؛ مما يعكس التوترات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة.
هذا وقد أظهر استطلاع أجرته "بلومبرج"، أن مراقبي شؤون "أوبك" يتوقعون إبقاء المنظمة وحلفائها "أوبك+" على الإنتاج في الاجتماع الذي سيُعقد الأسبوع المقبل.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو عند 78.33 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة طفيفة 0.19% إلى 74.2 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت بحوالى 4% في الأيام الثلاثة الماضية.