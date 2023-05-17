عند 11277 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات: شاكر، وأسيج، والتعاونية، وملاذ للتأمين، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: التموين، والأصيل، ومسك، وساكو، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و7.37%.