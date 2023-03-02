تفاؤل حول الطلب الصيني.. أسعار برنت تستقر عند 84.31 دولار للبرميل

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من فبراير إلى 480.2 مليون برميل، وهو المستوى الأعلى منذ مايو 2021.