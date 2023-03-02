تفاؤل حول الطلب الصيني.. أسعار برنت تستقر عند 84.31 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط الخام في تعاملات الخميس، وسط التفاؤل بشأن الطلب في الصين، إلى جانب مخاوف تتعلق بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من فبراير إلى 480.2 مليون برميل، وهو المستوى الأعلى منذ مايو 2021.
كما أظهرت بيانات حكومية صدرت الأربعاء وصول النفط الخام الذي تعالجه مصافي التكرير الهندية إلى مستويات قياسية في يناير، إذ عززت البلاد وارداتها من النفط الروسي الذي تتجنبه الدول الغربية.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو عند 84.31 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما استقرت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل عند 77.67 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت حوالي 3% خلال الجلستين السابقتين.