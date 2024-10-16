العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بنسبة 0.38%

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات الأربعاء، بعدما حققت أدنى تسوية منذ أسبوعين عند إغلاق الأمس، في ظل توقعات بتراجع الطلب العالمي مع تباطؤ الاستهلاك في الصين.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.38% أو 28 سنتًا إلى 74.53 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 7:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.43% أو 30 سنتًا إلى 70.88 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعدما تراجعت الأسعار أمس عقب خفض وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على الذهب الأسود؛ ليصل إلى 862 ألف برميل يوميًّا خلال العام الجاري، من 903 آلاف برميل يوميًّا متوقعة سابقًا.
ولكن عاودت الأسعار ارتفاعها اليوم في ظل تصاعد المخاوف من أن أي تصعيد كبير للصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى انقطاع الإمدادات من المنطقة التي تسيطر على جزء كبير من الإنتاج العالمي.
وتترقب السوق تقديرات المخزونات في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تصدر عن معهد البترول في وقت لاحق الأربعاء، قبل يوم من صدور البيانات الرسمية من قِبَل إدارة معلومات الطاقة، مع توقعات بارتفاعها بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أكتوبر.