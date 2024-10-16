العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بنسبة 0.38%

وتترقب السوق تقديرات المخزونات في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تصدر عن معهد البترول في وقت لاحق الأربعاء، قبل يوم من صدور البيانات الرسمية من قِبَل إدارة معلومات الطاقة، مع توقعات بارتفاعها بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أكتوبر.