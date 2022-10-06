"السوق المالية" تطلق الدفعة الثالثة لأجندتها البحثية لعام 2022 وتدعو المهتمين لتقديم مقترحاتهم

وبيّن مساعد وكيل الهيئة للشؤون الإستراتيجية والدولية أن الهيئة منذ البدايات الأولى للأجندة البحثية في عام 2017م دعمت 36 باحثاً ممثلين لـ 13 جهة أكاديمية وبحثية، وبعد اعتماد الآلية الجديدة للأجندة البحثية (نُشرت دُفعات الأجندة البحثية بموضوعات محددة في موقع الهيئة) في عام 2021م استقبلت الهيئة ما يقارب 66 مقترحاً بحثياً، عملت الهيئة على دعم عددٍ منها وفق منهجية التقييم والاختيار المعتمدة.