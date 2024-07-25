سوق الأسهم اليوم.. "6.3" مليارات ريال تداولات وارتفاع أسهم 54 شركة

وكانت أسهم شركات: رتال، والعقارية، والصناعات الكهربائية، وتنمية، وتكافل الراجحي؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: مياهنا، والصقر للتأمين، وسماسكو، والمملكة، والوطنية للتعليم؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "7.10%" و"9.60%".