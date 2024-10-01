مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12253 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 27.44 نقطة، ليقفل عند مستوى 12253.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 705 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الباحة، ومسك، وتشب، وأنعام القابضة، وزجاج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سلامة، وأسترا الصناعية، وبدجت السعودية، والفخارية، وجمجوم فارما الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و3.55%.
فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، والإنماء، والبحر الأحمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 133.89 نقطة، ليقفل عند مستوى 25309.05 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.