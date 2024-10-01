مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12253 نقطة

وكانت أسهم شركات: الباحة، ومسك، وتشب، وأنعام القابضة، وزجاج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سلامة، وأسترا الصناعية، وبدجت السعودية، والفخارية، وجمجوم فارما الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و3.55%.