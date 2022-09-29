"إنفاذ" يقيم 10 مزادات "حضورية وإلكترونية" لبيع 97 عقارًا بمختلف المناطق

وسيتم عرض مزاد البركة الإلكتروني المكون من 18 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد لؤلؤة جدة الثالث الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمدينة جدة، ومزاد شمال المملكة الحضوري الذي يعرض 14 عقارًا في منطقة حائل، ومزاد جُمان الحضوري الذي يعرض 18 عقاراً في منطقة الشرقية، ومزاد محافظة الدرعية الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في محافظة الدرعية، ومزاد الأفضل الثاني الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات في منطقة الرياض، كما يمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط التالي: https://infath.sa/auctions.