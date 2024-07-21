صندوق الاستثمارات العامة يُمكّن السوق المالية السعودية ويعزّز جاذبيته للاستثمار الأجنبي

وتُسهم إدراجات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الآسيوية "هونج كونج، وشينزن، وشنغهاي" في إحداث تأثير إيجابي على أسعار الأسهم في السوق السعودي، وتعزيز السيولة المالية، وعلى المستثمرين المحليين المالكين لهذه الأسهم، محققًا بذلك استراتيجية صندوق الاستثمارات في جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية على السوق المالية السعودية، وتمكين الشركات السعودية والمستثمرين على النمو وتحقيق طموحاتها، ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز التنافسية الاستثمارية للمملكة، عبر تحفيز مديري الاستثمار العالميين على الوجود في السوق السعودي، وتنويع آليات الاستثمار المتاحة للممولين الدوليين.