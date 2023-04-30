سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11307 نقاط وبتداولات قيمتها 5.1 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات أميانتيت، والأصيل، وكيمانول، ونقي، والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتحاد، واتحاد اتصالات، ووقت اللياقة، وجبل عمر، وإعمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و3.19%.