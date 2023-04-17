بعد 4 أسابيع من الارتفاع.. استقرار أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم

وقالت وكالة الطاقة الدولية وفق الألمانية: إن القرار المفاجئ لتجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط، خفض الإنتاج بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من بداية الشهر المقبل، وسيؤدي إلى نقص الإمدادات في السوق بأكثر من التوقعات، وهو ما سيؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار الخام.