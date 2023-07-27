مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11847.72 نقطة

وكانت أسهم شركات البابطين، و ميدغلف للتأمين، و ولاء، والمراعي، والوطنية ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساسكو، ومجموعة الحكير، و المطاحن الأولى، وام آي اس، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.98% و 7.09% .