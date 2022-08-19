تقرير عالمي: المملكة في المسار الصحيح لتحقيق أسرع معدلات نمو اقتصادي بالعالم

يأتي هذا فيما تواصل أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي ارتفاعها، وهي في الوقت الحالي أعلى بنحو ١٠ مرات عن المعتاد في هذا الوقت من العام، إلى حانب انخفاض اليوان الصيني لأدنى مستوى له في ٣ أشهر مع ارتفاع الدولار، وانخفاض الإنتاج الصيني متأثرًا بالإغلاقات في فترة وباء كورونا ورغم المحاولات، إلا أنه كما هو الحال في أوروبا وأمريكا لا توجد مؤشرات اقتصادية جيدة نحو النمو في الصين، في الوقت الذي توشك فيه المملكة العربية السعودية على الدخول في مرحلة نمو ضخمة.